Arsenal - Atletico Madrid 1-0! Golul marcat de Saka a decis prima finalistă din Liga Campionilor

În minutul 51, la scorul de 1-0 pentru londonezi, Giuliano Simeone a primit cadou o minge de la William Saliba, care a încercat să paseze cu capul către portarul David Raya.

Ratare uriașă pentru Giuliano Simeone

În dinamica fazei, Simeone a reușit să îl dribleze fără probleme pe Raya. Fiul lui Diego Simeone a avut toată poarta goală în față, însă a lovit balonul defectuos, aflat sub presiunea lui Gabriel.

Giuliano Simeone a solicitat o lovitură de pedeapsă, însă arbitrul Daniel Siebert (Germania) nu s-a lăsat înduplecat și nici VAR nu a intervenit pentru a-i schimba decizia.

Echipele de start din Arsenal - Atletico Madrid

Arsenal (4-2-3-1): Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Lewis-Skelly - Saka (C), Eze, Trossard - Gyokeres

Rezerve: Arrizabalaga, Setford, Mosquera, Hincapie, Odegaard, Jesus, Martinelli, Norgaard, Madueke, Havertz, Zubimendi, Dowman

Antrenor: Mikel Arteta

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak - Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri - Simeone, Llorente, Koke (C), Lookman - Griezmann, Alvarez

Rezerve: Musso, Gimenez, Mendoza, Cardoso, Sorloth, Baena, Almada, Lenglet, Molina, Vargas, Bonar, Diaz

Antrenor: Diego Simeone

Învingătoarea se va confrunta în finala Ligii Campionilor cu câștigătoarea dublei manșe dintre PSG și Bayern Munchen. Returul din Germania se va disputa mâine, de la 22:00, după ce parizienii s-au impus acasă cu 5-4.