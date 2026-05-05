În minutul 51, la scorul de 1-0 pentru londonezi, Giuliano Simeone a primit cadou o minge de la William Saliba, care a încercat să paseze cu capul către portarul David Raya.
Ratare uriașă pentru Giuliano Simeone
În dinamica fazei, Simeone a reușit să îl dribleze fără probleme pe Raya. Fiul lui Diego Simeone a avut toată poarta goală în față, însă a lovit balonul defectuos, aflat sub presiunea lui Gabriel.
Giuliano Simeone a solicitat o lovitură de pedeapsă, însă arbitrul Daniel Siebert (Germania) nu s-a lăsat înduplecat și nici VAR nu a intervenit pentru a-i schimba decizia.
Echipele de start din Arsenal - Atletico Madrid
- Arsenal (4-2-3-1): Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Lewis-Skelly - Saka (C), Eze, Trossard - Gyokeres
- Rezerve: Arrizabalaga, Setford, Mosquera, Hincapie, Odegaard, Jesus, Martinelli, Norgaard, Madueke, Havertz, Zubimendi, Dowman
- Antrenor: Mikel Arteta
- Atletico Madrid (4-4-2): Oblak - Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri - Simeone, Llorente, Koke (C), Lookman - Griezmann, Alvarez
- Rezerve: Musso, Gimenez, Mendoza, Cardoso, Sorloth, Baena, Almada, Lenglet, Molina, Vargas, Bonar, Diaz
- Antrenor: Diego Simeone
Învingătoarea se va confrunta în finala Ligii Campionilor cu câștigătoarea dublei manșe dintre PSG și Bayern Munchen. Returul din Germania se va disputa mâine, de la 22:00, după ce parizienii s-au impus acasă cu 5-4.