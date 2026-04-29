Atletico Madrid – Arsenal, turul semifinalei de Liga Campionilor, miercuri, ora 22:00, live-text pe Sport.ro!

Liga Campionilor, ediția 2025-2026, a ajuns în faza ”careului de ași”! PSG, campioana în exercițiu, Bayern Munchen, Atletico Madrid și Arsenal sunt echipele care își dispută marele trofeu.

Prima partidă din penultimul act al întrecerii, Paris Saint-Germain și Bayern Munchen, s-a terminat 5-4 pentru francezi, marți (28 aprilie). Apoi, miercuri, Atletico Madrid și Arsenal vor juca în a doua semifinală a Ligii Campionilor.

Diego Simeone, întrebat dacă Atletico Madrid merită să câștige Liga Campionilor

Atletico Madrid este una dintre marile perdante ale întrecerii în ultimii ani. A atins trei finale de Champions League până acum în istorie, două dintre ele fiind bifate chiar cu actualul antrenor, Diego Simeone, ultima în 2016, în urmă cu exact 10 ani.

Întrebat în cadrul conferinței de presă premergătoare jocului cu Arsenal dacă Atletico Madrid ar merita un trofeu al Ligii Campionilor, antrenorul spaniolilor a declarat:

”Suntem cu toții oameni, iar ca oameni avem opinii diferite. Nu ne datorează nimeni ceva. Astfel de lucruri se obțin prin muncă asiduă și nu putem decât să sperăm că norocul va fi de partea noastră”.

Cine se va impune în Atletico Madrid – Arsenal?

În ceea ce privește efectiv partida tur contra celor de la Arsenal, Simeone a afirmat că vrea să vadă o susținere cât mai puternică din partea fanilor. Altfel, el are încredere în anumiți jucători că pot face lucruri și din punct de vedere individual.

I-a numit pe Alexander Sorloth și Ademola Lookman.

”Este normal ca suporterii să se simtă așa înaintea unei semifinale. Este extraordinar că Atletico este din nou aici, a patra oară în 14 ani. Atmosfera pe care ne-o oferă fanii ne ajută. Jucăm împotriva unei echipe mari, dar suntem pregătiți.

Nu este presiune, este responsabilitate. Este un obiectiv uriaș, pe care clubul nu l-a atins niciodată. Este un meci de fotbal, iar jucătorii decid pe teren.

Nimeni nu ne datorează nimic. Totul se câștigă prin muncă și trebuie să speri că norocul este de partea ta. Când Alexander Sorloth este în formă, este un jucător determinant și avem nevoie de el. Ne va ajuta.

Ademola Lookman a avut un impact important, ne oferă soluții în ofensivă și a progresat și defensiv. Vom vedea dacă va fi apt, pentru că încă are un mic disconfort”, a declarat Diego Simeone, potrivit Marca.