Arsenal - Atletico Madrid de astăzi și Bayern - PSG de mâine, ambele de la 22:00, sunt meciurile din returul semifinalelor Ligii Campionilor.

Bayern Munchen, în continuare favorită

Chiar dacă a pierdut în tur cu 4-5 la Paris, Bayern Munchen este văzută în continuare drept principală favorită de către bookmakeri.

Bavarezii sunt cotați între 2.70 și 2.80, mult mai bine decât PSG (3.35 - 3.50). Casele de pariuri se așteaptă ca Bayern Munchen să egaleze scorul la general, iar, în cele din urmă, avantajul terenului propriu să cântărească decisiv.

A doua favorită a caselor de pariuri, în momentul de față, este Arsenal, cotată între 3.00 și 3.25. „Tunarii” au înregistrat un egal (1-1) în tur. Returul de astăzi, în care vom afla prima finalistă din UCL, va fi LIVE TEXT pe Sport.ro.

Atletico Madrid, subestimată?

Deși a ajuns până în semifinalele Ligii Campionilor eliminând-o în sferturi pe Barcelona și s-a ținut bine pe Wanda Metropolitano, Atletico Madrid este văzută detașat drept „cenușăreasa” semifinalelor.

Trupa pregătită de Diego Simeone este cotată între 7.50 și 8.00 de către casele de pariuri. Astfel, dacă va reuși să câștige primul Champions League din istorie, Atletico Madrid poate fi considerată o veritabilă surpriză.

