Primele echipe calificate in optimile Champions League! Parcurs de INVIDIAT pentru una dintre ele! Victorii pe linie si un golaveraj remarcabil

Runda a patra a grupelor Champions League a adus si primele trei echipe calificate in optimi.

Trei echipe au reusit sa isi asigure un loc in optimile de finala ale Ligii Campionilor dupa primele patru meciuri din grupa. Paris Saint-Germain, Bayern Munchen si Juventus Torino s-au calificat in primavara europeana a celei mai importante competitii la nivel de cluburi.

PSG a facut spectacol in Grupa A si a luat toate punctele puse in joc in primele patru etape. Francezii au marcat 10 goluri si nu au incasat niciunul. Din grupa lor mai fac parte Real Madrid, Club Bruge si Galatasaray. In primul meci din grupa, PSG a invins-o pe Real Madrid cu 3-0.

Bayern Munchen s-a impus in fata celor de la Olympiakos cu 2-0 si s-a calificat la randul ei in optimi. Bayern traverseaza un moment dificil in Bundesliga si in ultima etapa a fost invinsa de Frankfurt cu 5-1. Acest esec a dus la demiterea antrenorului Niko Kovac. In Champions League, Bayern s-a distrat si are maximum de puncte intr-o grupa cu Tottenham, Steaua Rosie si Olympiakos. Bayern are cel mai eficient atac din actuala stagiune a competitiei, cu 15 goluri marcate. Nemtii i-au invins pe Tottenham in deplasare cu un nemilos 7-2.

Juventus este ultima echipa calificata in optimi la finalul rundei a patra. Italienii s-au chinuit in Rusia si au reusit sa o invinga pe Lokomotiv Moscova cu un gol marcat in ultimul minut de prelungiri. Douglas Costa le-a adus victoria torinezilor si le-a asigurat un loc in fazele eliminatorii ale competitiei. Juventus are 10 puncte in Grupa D, grupa in care se mai afla Atletico Madrid, Bayer Leverkusen si Lokomotiv Moscova. Singura echipa care a reusit sa ii incurce pe italieni a fost Atletico Madrid, intr-un 2-2 pe "Wanda Metropolitano".