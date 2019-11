Norvegienii au cu ce se lauda! Ce record a egalat pustiul Haaland in Champions League

Haaland este noul pusti minune din fotbalul european.

Erling Braut Haaland este fara doar si poate omul momentului in Champions League. Pustiul de la Red Bull Salzburg a inscris nu mai putin de 7 goluri in primele 4 partide din Champions.

Acesta a ajuns doar la 4-lea fotbalist care inscrie in primele sale 4 meciuri la "masa bogatilor".

3 goluri cu Genk, unul cu Liverpool, 2 in turul cu Napoli si unul la retur, cu asta se poate lauda pustiul Haaland.

Norvegianul are doar 19 ani si in ciuda faptului ca este nascut in Anglia la Leeds, a ajuns la Salzburg din tara natala, de la Molde.

Acesta a debutat si la echipa nationala, dar n-a reusit inca sa inscrie.