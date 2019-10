EXCLUSIV: Filip a dat gol dupa 4 ani si a prins curaj: viseaza la CHAMPIONS LEAGUE cu Dinamo!

Ioan Filip n-a mai marcat de cand juca pentru Viitorul lui Hagi. A facut-o aseara, chiar in fata fostei sale echipe.

Chiar daca au probleme cu banii, 'cainii' isi propun obiective mari pentru actualul sezon. Filip a jucat in grupele Champions League cu Otelul. Vrea sa-i mai cante inca o data imnul Champions League in tricoul lui Dinamo. Filip e sigur ca Dinamo poate ajunte la obiective importante daca se califica in play-off-ul din Liga 1.

"La Botosani am dat gol, cand jucam pentru Viitorul, dupa o faza asemanatoare cu cea de aseara! Golurile mele sunt un pic individualiste, asa! (zambeste) Champions League e un vis frumos, cred in continuare in el. Este unul dintre visurile mele sa revin in Champions League, unde am jucat cu Otelul. Vreau sa mai ascult o data imnul si cred ca ete posibil chiar daca am 30 de ani. Chiar daca multa lume nu ne vrea in play-off, daca o sa fim acolo o sa avem un cuvant de spus", a spus Filip pentru PRO TV.