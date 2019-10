Hagi s-a dus in Belgia sa-l vada pe Ianis cu Liverpool! Ce a spus dupa ce l-a vazut numai 4 minute in teren contra castigatoarei Champions League

Hagi Jr. si-a sarbatorit ziua de nastere alaturi de familie chiar inaintea partidei cu Liverpool din Champions League.

Gica Hagi a fost alaturi de el in Belgia. Desi englezii se asteptau sa-l vada titular, Ianis stia ca nu va juca din primul minut. Antrenorul i-a transmis ce planuri are cu el in perioada urmatoare. Ianis ar putea juca din primul minut pe Anfield, pe 5 noiembrie. Pana atunci, Genk mai are trei meciuri in campionat, cu Cercle Brugge, Antwerp si Eupen.

"M-am dus pentru ca era ziua lui, a implinit 21 de ani. Am mers cu sotia acolo, am vrut sa fim impreuna. A vrut sa joace, cu Liverpool e un meci important. A vorbit el cu antrenorul, au facut ei tactica, cum sa joace, cand sa joace, au discutat ei, vorbisera, Ianis stia. E respectat, o sa aiba timp sa joace, are multe partide in fata. Sunt bucuros, fericit, mandru de el. Inca nu sunt implinit, mai are multe de facut. Am stat impreuna, nu i-am dat nimic, mama lui se ocupa de cadouri. Eu m-am intors la treaba. Vorbim tot timpul, suntem prieteni, ne sfatuim", a spus Hagi la revenirea in Romania.

Ianis Hagi a intrat in minutul 87 pe teren contra lui Liverpool. La final, Jurgen Klopp l-a imbratisat in drum spre vestiare.