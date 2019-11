FABULOS! A inscris pentru a 7-a oara consecutiv in Champions League si a intrat in ISTORIE! Noua SENZATIE a lui Salzburg a doborat recordul stabilit de Mbappe

Erling Braut-Haaland a mai depasit un record.

Napoli a primit vizita celor de Salzburg pentru al 4-lea meci din grupele Champions League. Formatia antrenata de Carlo Ancelotti pornea ca favorita in aceasta partida, mai ales dupa rezultatul din tur cand napoletenii s-au impus pe terenul campioanei Austriei cu scorul de 3-2.

Meciul a inceput cu o usoara dominare a celor de la Salzburg, iar in minutul 11 centralul partidei a dictat lovitura de la 11 metri pentru austrieci dupa un fault in careu a lui Koulibaly.

Pustiul minune, Haaland (19 ani), si-a asumat responsabilitatea executarii penalty-ului. Acesta a inscris fara emotii si a mai doborat un record. A ajuns la 7 goluri consecutive in primele sale partide jucate in Champions League si i-a surclasat pe Mbappe si legenda celor de la Real Madrid, Raul Gonzalez. Haaland a devenit jucatorul cu cele mai multe goluri inscrise in Champions League pana la varsta de 19 ani. Raul si Mbappe au marcat cate sase goluri pana la aceasta varsta, in schimb ce Halaand a marcat 7.

Haaland se afla in topul marcatorilor pana in acest moment, pe locul secund aflandu-se Lewandowski, atacantul celor de la Bayern.

In cele din urma meciul s-a terminat 1-1, dupa ce Lozano a reusit sa marcheze cu 1 minute inainte de pauza. In repriza a doua, Napoli a fost mai periculoasa, dar nu au reusit sa mai marcheze. Echipa lui Ancelotti se claseaza pe locul 2 in grupa cu 8 puncte, in schimb ce Salzburg se afla pe locul 3 cu 4 puncte.