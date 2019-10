AU FACUT DEZASTRU! Nici in Liga 1 nu vezi asa ceva! Cum arata vestiarul Barcelonei dupa meciul cu Slavia din Champions League

Imagini senzationale din vestiarul Barcelonei de la Praga.

Barcelona a invins echipa lui Nicusor Stanciu cu 2-1. Messi a deschis scorul in minutul 3, intrand astfel in istoria Champions League ca jucatorul care a marcat in 15 sezoane consecutive ale competitiei. Jan Boril a restabilit egalitatea in minutul 50, insa Olayinka a marcat in propria poarta 7 minute mai tarziu, inchizand tabela.

Jocul Barcelonei nu a fost deloc convingator, Slavia a avut momente bune in care a dominat si si-a creat ocazii, insa Ter Stegen si-a salvat echipa de la dezastru cu cateva interventii spectaculoase. Catalanii au incheiat meciul frustrati de jocul slab, frustrare pe care au revarsat-o in vestiar.

Pe internet circula imagini cu vestiarul Barcelonei din Praga care arata dezastruos. Jucatorii si-au lasat sticlele si gunoaiele imprastiate peste tot. Le vestiaire du Barça après la victoire des catalans sur la pelouse du Slavia Prague ????



Les joueurs du Barça sont repartis en laissant le vestiaire dans un état absolument honteux... du gaspillage de nourriture, des déchets par terre, des douches sales.. pic.twitter.com/JLzLQYchVc — La Minute Football (@minutefootball) October 25, 2019

???? This is how Barça left the dressing room at Slavia Praha's Eden Arena, after the narrow 2-1 victory midweek. [Beteve via SPORT] pic.twitter.com/CYyqgkI6fz — Omar ????️ (@Blaugranagram) October 24, 2019