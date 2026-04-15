Au câștigat împreună 9 trofee, în ultimele 18 sezoane

În ultimele 18 sezoane de Champions League, cele mai importante cluburi din Spania au lipsit o singură dată din semifinalele competiției, în aceeași perioadă în care au cucerit împreună nouă trofee (Madrid - 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 / Barcelona - 2009, 2011, 2015).

În stagiunea 2019-2020, "Galacticii" au fost eliminați de Manchester City în faza optimilor de finală (2-4), în timp ce catalanii au fost umiliți de Bayern Munchen (2-8), în sferturile de finală.

Acesta ar putea fi un sezon istoric, pentru că Barcelona a pierdut deja sfertul de finală contra lui Atletico Madrid (2-3), iar Real Madrid pleacă cu a doua șansă împotriva lui Bayern Munchen, după ce a pierdut prima manșă (1-2) și returul se dispută pe Allianz Arena.

Ultimele participări ale lui Real Madrid și FC Barcelona în semifinalele Champions League:

2024-2025 - FC Barcelona (6-7 cu Inter Milano)

2023-2024 - Real Madrid (3-4 cu Bayern Munchen)

2022-2023 - Real Madrid (1-5 cu Manchester City)

2021-2022 - Real Madrid (6-5 cu Manchester City / a câștigat finala cu Liverpool, scor 1-0)

2020-2021 - Real Madrid (1-3 cu Chlesea)

2019-2020 - /

2018-2019 - FC Barcelona (3-4 cu Liverpool)

2017-2018 - Real Madrid (4-3 cu Bayern Munchen / a câștigat finala cu Liverpool, scor 3-1)

2016-2017 - Real Madrid (4-2 cu Atletico Madrid / a câștigat finala cu Juventus, scor 4-1)

2015-2016 - Real Madrid (1-0 cu Manchester City / a câștigat finala cu Atletico Madrid, 1-1, 5-3 d.l.d.)

2014-2015 - Real Madrid (2-3 cu Juventus) / FC Barcelona (5-3 cu Bayern Munchen / a câștigat finala cu Juventus, scor 3-1)

2013-2014 - Real Madrid (5-0 cu Bayern Munchen / a câștigat finala cu Atletico Madrid, scor 4-1)

2012-2013 - Real Madrid (3-4 cu Borussia Dortmund) / FC Barcelona (0-7 cu Bayern Munchen)

2011-2012 - Real Madrid (3-3, 1-3 d.l.d. cu Bayen Munchen) / FC Barcelona (2-3 cu Chelsea)

2010-2011 - Real Madrid - FC Barcelona 1-3 (Barcelona a câștigat finala cu Manchester United, scor 1-3)

2009-2010 - FC Barcelona (2-3 cu Inter Milano)

2008-2009 - FC Barcelona (1-1, gol în deplasare / a câștigat finala cu Manchester United, scor 2-0)

2007-2008 - FC Barcelona (0-1 cu Manchester United)

2006-2007 - /