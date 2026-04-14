Partida Bayern Munchen - Real Madrid, din returul sferturilor de finală din Champions League, va avea loc pe „Allianz Arena”, miercuri, de la 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Meciul tur, de pe „Santiago Bernabeu”, s-a încheiat cu victoria nemților, scor 2-1, iar echipa lui Vincent Kompany are prima șansă la calificare.

Alvaro Arbeloa are mare încredere în echipa sa: „Nu cred că avem nevoie de o minune”

Antrenorul spaniol al lui Real Madrid a prefațat partida de la Munchen și a transmis că echipa lui va da totul pentru a obține calificarea în semifinalele Champions League.

Cu toate că la Madrid Bayern Munchen a avut inițiativa și a dominat autoritar, Alvaro Arbeloa consideră că Real Madrid nu are nevoie de un miracol pentru a câștiga.

„Motivele pentru care trebuie să avansăm, în primul rând, sunt pentru că suntem Real Madrid. Suntem echipa care nu renunță niciodată și echipa cu 15 Cupe Europene. Unii nu au fost la 100% în prima manșă, iar ceea ce vă pot asigura este că vom dat totul pentru sigla noastră.﻿﻿﻿

Nu cred că avem nevoie de o minune. Dacă am câștigat zilele trecute, nu e deloc o nebunie. Cel mai bun jucător al lor a fost portarul. Nimeni dintre cei care o cunosc pe Real Madrid nu crede că a câștiga în Germania este o minune.

Nu știu câte echipe din lume pot spune că au câștigat Cupa Campionilor de 15 ori. Toată săptămâna am dat peste fani care îmi spun că vom reveni și de aceea credem că vom câștiga.”, a spus Alvaro Arbeloa la conferința de presă.

Toni Kroos, foarte aproape de revenirea la Real Madrid!

Mai exact, oficialii clubului ar vrea să profite de experiența lui Kroos, dar și de influența sa, pentru a-l integra pe acesta în structura sportivă a clubului. Este de așteptat ca această mutare să aibă loc începând cu sezonul următor.

Rămâne de văzut care va fi, cu exactitate, rolul pe care-l va avea Kroos la Real Madrid. Se zvonește că acesta poate fi chiar și antrenor secund în staff-ul antrenorului pe care clubul îl va aduce din sezonul următor, scrie Fichajes.

Toni Kroos a fost legitimat la nivel de seniori la echipe precum FC Bayern Munchen, Bayer Leverkusen și Real Madrid, unde a evoluat la cel mai înalt nivel timp de 10 ani.

Bayern Munchen: 205 meciuri, 24 goluri, 49 assist-uri

205 meciuri, 24 goluri, 49 assist-uri Leverkusen: 48 meciuri, 10 goluri, 13 assist-uri

Palmaresul impresionant al lui Toni Kroos:

Real Madrid:

Patru trofee UEFA Champions League

Cinci Cupe Mondiale ale Cluburilor

Patru titluri La Liga

O cupă a Spaniei

Patru Supercupe ale Spaniei

Patru Supercupe UEFA

Bayern Munchen:

Trei titluri Bundesliga

Un titlu de Liga Campionilor

Un titlu de Campion Mondial Inter-Cluburi

O Supercupă UEFA

Trei cupe ale Germaniei

Un titlu de Supercupa Germaniei

