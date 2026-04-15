Marți seară a avut loc returul dintre Atletico Madrid și FC Barcelona, disputat pe ”Metropolitano” și încheiat 2-1 pentru echipa catalană. În retur, formația dirijată de Diego Simeone s-a impus însă cu 2-0 și ea a fost ea care, în cele din urmă, a obținut accederea în semifinalele de la ”masa bogaților”.

Acuzații grave după Atletico - Barcelona: ”Ne-au furat! Vreau să cred următorul lucru”

După meci, catalanii au răbufnit. Atacantul Raphinha a acuzat că Barcelona ”a fost furată” din cauza manierei ”groaznice” de arbitraj de pe ”Metropolitano”. Brazilianul a sugerat că ”centralul” Clement Turpin nu i-a avertizat deloc pe gazde, în timp ce oaspeții au avut și un eliminat (Eric Garcia, 79').

”A fost un meci furat, arbitrajul a fost groaznic. Deciziile pe care le-au luat au fost de necrezut. Atletico a făcut nu știu câte faulturi și nu a primit nici măcar un cartonaș galben. Vreau să cred că este, de fapt, teamă că Barcelona ar putea câștiga”, a spus Raphinha, potrivit Marca.

Raphinha a fost indisponibil pentru returul cu Atletico Madrid din cauza unei accidentări la coapsă

Frustrarea pe arbitraj și-a vărsat-o și fostul membru al consiliului de administrație din cadrul Barcelonei, Toni Freixa, care a fost și mai dur în exprimare și a semnalat că UEFA Champions League este ”o competiție făcută pentru trișori”.

Atletico Madrid - FC Barcelona 1-2 (2-0 în tur, 3-2 la general)

Catalanii au început în forță, cu gol în minutul 4. Lamine Yamal a deschis scorul după ce Ferran Torres a profitat de o eroare în apărarea adversă.

Celelalte două goluri tot în primul act al confruntării s-au marcat. Mai întâi, Ferran Torres a dus scorul la 2-0 în minutul 24, iar Ademola Lookman a închis tabela de marcaj în minutul 31.