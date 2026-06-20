Superliga din România trimite la Campionatul Mondial din aceste zile doar doi jucători care au evoluat în ultimul sezon al competiției noastre interne.

Jovo Lukic (U Cluj) și Joao Paulo (FCSB), cei doi fotbaliști din Superligă prezenți la CM 2026

Este vorba despre Joao Paulo de la FCSB și de Jovo Lukic de la U Cluj.

Și este de remarcat că ambii au avut evoluții excelente până acum - polivalentul jucător din Capul Verde s-a descurcat perfect în fața lui Lamine Yamal, în timp ce atacantul bosniac a marcat chiar în meciul de debut de la turneul final CM 2026.

Totuși, cu doar doi fotbaliști prezenți, Superliga este în coada clasamentului reprezentării la Mondial.

Campionatul intern din România se află sub competițiile din Ungaria sau... Malaysia, cu câte 3 fotbaliști prezenți la CM.

Fotbalul din Anglia trimite 205 fotbaliști la Mondial

Lider detașat este Anglia, cu 205 fotbaliști (de la Premier League până la liga a cincea!) convocați la Campionatul Mondial.

Urmează Germania (110), Spania (85) și Franța (84), incluzând aici și jucătorii din diviziile inferioare ale acestor țări.

Primele două echipe calificate în șaisprezecimile CM și primele două echipe deja eliminate

Echipa naţională a Statelor Unite ale Americii a învins vineri seara, scor 2-0, reprezentativa Australiei, în grupa B a Cupei Mondiale, şi s-a calificat în 16-imile competiţiei.

SUA și o altă gazdă, Mexic, sunt primele două echipe calificate în fazele superioare ale Mondialului.

Pe de altă parte, Haiti și Turcia, echipa care a spulberat visul României de calificare la CM, sunt primele două echipe deja eliminate de la turneul final!