În tur, echipa pregătită de Diego Simeone s-a impus cu 2-0 pe ”Camp Nou”, iar în retur, FC Barcelona a câștigat pe ”Metropolitano” cu 2-1, dar insuficient pentru a obține victoria.

Catalanii au început brutal, cu gol în minutul 4. Lamine Yamal a deschis scorul după ce Ferran Torres a profitat de o eroare în apărarea adversă.

Celelalte două goluri tot în primul act al confruntării s-au marcat. Mai întâi, Ferran Torres a dus scorul la 2-0 în minutul 24, iar Ademola Lookman a închis tabela de marcaj în minutul 31.

Cea mai dură reacție după ce Barcelona a fost eliminată din UCL: ”Anti-fotbal! Competiție făcută pentru trișori”

După meci, Toni Freixa, fost oficial la Barcelona, și-a vărsat frustrarea după ce Atletico Madrid a reușit să înlăture formația dirijată de Hansi Flick de la ”masa bogaților”.

El a sugerat că madrilenii au făcut anti-fotbal și că arbitrajul a împiedicat-o pe Barcelona să treacă în următoarea fază a competiției UEFA Champions League.

”Mult superiori față de restul grupului. Tacticile anti-fotbal și arbitrajul părtinitor i-au împiedicat să se califice. O competiție rușinoasă. Făcută pentru trișori”, a spus Freixa, potrivit Marca.

Toni Freixa este fost membru în consiliul de administrație al Barcelonei din timpul președinției lui Joan Laporta, între 2003 și 2005, iar ulterior purtător de cuvânt sub conducerea lui Sandro Rosell.

De asemenea, a fost director în perioada mandatului lui Bartomeu, până la încheierea acestuia, în iunie 2015, mai scrie sursa anterior menționată.