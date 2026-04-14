Ce program a avut echipa lui Diego Simeone, în ultima perioadă! Practic, începând cu a treia săptămână a lunii martie, Atletico a jucat numai meciuri mari de tot. Cu o singură excepție. Vorbim despre duelul din weekend cu Sevilla – care nu mai e ce a fost – pierdut cu 1-2.

În rest, madrilenii au dat de principalele lor rivale, Real și Barcelona, ba în campionat, ba în Champions League. Iată rezultatele:

*22 martie: Real Madrid – Atletico Madrid, scor 3-2 (La Liga)

*4 aprilie: Atletico Madrid – Barcelona, scor 1-2 (La Liga)

*8 aprilie: Barcelona – Atletico Madrid, scor 0-2 (Liga Campionilor)

Practic, fără șanse la titlu în Spania, Griezmann și compania au câștigat unde rezultatul a contat cel mai mult pentru ei: în turul sferturilor Champions League! Iar diseară, de la ora 22:00, Atletico își va propune să încheie cu succes dubla cu Barcelona, avansând în semifinalele competiției.

Dacă Atletico va reuși marea surpriză și va elimina Barcelona din Champions League, în semifinale o așteaptă învingătoarea duelului Sporting Lisabona – Arsenal (0-1 în tur).

De la ora 22:00, returul Atletico Madrid – Barcelona va începe de la scorul de 2-0 pentru gazde.