UEFA vrea cu orice pret ca sezonul sa se termine pe teren! Cand se vor relua competitiile nationale si ce se intampla cu echipele din cupele europene

Forul european lucreaza la un plan pentru finalizarea sezonului actual.

Federatia Romana de Fotbal anunta ca UEFA, impreuna cu Asociatia Cluburilor Europene si Asociatia Ligilor Europene, au informat oficialii tuturor tarilor afiliate ca se lucreaza la gasirea celei mai bune solutii pentru reluarea competitiilor.

UEFA doreste ca toate competitiile nationale si continentale sa se incheie conform formatului lor, pe teren, cu recompensarea sportiva a cluburilor, pana la epuizarea tuturor posibilitatilor in acest sens. Grupurile de lucru comune ale forului european vor extinderea termenului de finalizare a sezonului 2019-2020, care era setat acum la 30 iunie.

Scenariile luate in calcul prevad ca meciurile sa se dispute si in lunile iulie si august, astfel ca putem cunoaste ultimele nume ale reprezentantelor din cupele europene aproape de inceputul toamnei. O decizie in acest sens se va da in luna mai, informeaza site-ul oficial al FRF.

Totodata, UEFA anunta ca stoparea competitiilor este ultima varianta si transmite un mesaj ferm catre campionatele care au decis deja finalizarea sezonului: "finalizarea prematura va aduce indoieli cu privire la indeplinirea conditiilor legate de participarea tarii respective in cupele europene, cata vreme aceasta este determinata de rezultatul sportiv obtinut la incheierea unui sezon complet de competitie interna".