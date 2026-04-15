Atletico Madrid a pierdut returul cu FC Barcelona, scor 1-2, de pe ”Metropolitano”, dar a obținut accederea în semifinalele UEFA Champions League după ce în tur echipa pregătită de Diego Simeone a câștigat în fața catalanilor cu 2-0.

După retur, Raphinha, indisponibil din cauza unei accidentări la coapsă, a răbufnit. Atacantul brazilian a semnalat că Barcelona a fost furată de arbitri (VEZI AICI CE A SPUS).

Atletico Madrid înțeapă după ce FC Barcelona a acuzat furt pe ”Metropolitano”: ”Ești nebun dacă vorbești despre asta”

Despre declarațiile lui Raphinha a fost întrebat și portarul lui Atletico, Juan Musso, care a indicat faptul că îi înțelege frustrarea brazilianului, dar în același timp a explicat că madrilenii au câștigat pe merit calificarea în semifinalele de la ”masa bogaților”.

”Nu poți vorbi despre un furt. Înțeleg ce ar putea spune Raphinha, ce ar putea spune oricine, dar să nu prezentăm această dublă ca pe un jaf, pentru că nu a fost. Am câștigat-o pe teren.

Am câștigat cu 2-0 în deplasare, iar în fotbal, ultimul om înseamnă cartonaș roșu... Cred că e o nebunie să vorbești despre furt”, a spus Musso, potrivit Marca.

Atletico Madrid - FC Barcelona 1-2 (2-0 în tur, 3-2 la general)

Catalanii au început în forță, cu gol în minutul 4. Lamine Yamal a deschis scorul după ce Ferran Torres a profitat de o eroare în apărarea adversă.

Celelalte două goluri tot în primul act al confruntării s-au marcat. Mai întâi, Ferran Torres a dus scorul la 2-0 în minutul 24, iar Ademola Lookman a închis tabela de marcaj în minutul 31.