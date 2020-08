Pique, in stare de soc dupa 2-8 cu Bayern: "E o rusine. Ma ofer sa plec, sa vina altii in locul meu!"

Pique sufera dupa 2-8 in fata lui Bayern!

Fundasul Barcelonei e dispus sa paraseasca echipa! "E o rusine ce s-a intamplat azi", spune campionul mondial si european.



"Am ajuns la fund. Daca trebuie sa plec eu pentru a veni sange proaspat la Barca, plec. Nu putem sa ne mai mintim. Nu suntem competitivi in Europa, iar in campionat nu ne-a iesit. Nu pot sa spun altceva decat ca e o mare rusine. Nu e nici prima, nici a doua oara. Acest club are nevoie de schimbari de toate felurile!", a comentat Pique.

