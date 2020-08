"Va fi greu sa piarda cu aceasta Barcelona!" Val de optimism la Munchen! Ce spune o legenda a lui Bayern despre duelul din sferturile Champions League

Din articol Cele mai tari goluri ale lui Bayern Munchen in acest sezon

Bayern Munchen si Barcelona se vor intalni in sferturile Ligii Campionilor.

Bayern Munchen a defilat in dubla mansa cu Chelsea, scorul general fiind de 7-1 (3-0, 4-1). Bavarezii o vor intalni in sferturi pe Barcelona, care a trecut de Napoli, scor 1-1 in tur si 3-1 in retur.

Meciurile din Final 8 Champions League se vor juca intr-o singura mansa, la Barcelona. Cu toate acestea, Lothar Matthaus, fostul mare jucator al lui Bayern, crede ca va fi greu ca 'aceasta echipa a Barcelonei' sa ii puna probleme lui Bayern.

Desi admite ca intr-un singur meci se poate intampla orice, Matthaus crede ca va fi nevoie de o zi extrem de proasta a bavarezilor pentru a fi eliminati:

"In mod normal, Barcelona are suficienta calitate pentru a scoate tot ce e mai bun intr-un asemenea meci. Dar cred ca Bayern ar trebui sa greseasca mult si sa faca multe lucruri proaste pentru a pierde in fata acestei Barcelona.

Este o faza eliminatorie intr-o singura mansa si se pot intampla multe. Daca faci ceva gresit, esti eliminat. In fazele eliminatorii tur-retur poti repara eroara", a declarat Lothar Matthaus, potrivit Marca.

Matthaus a castigat 7 titluri de campion cu Bayern Munchen, 3 Cupe ale Germaniei si 3 Cupe ale Ligii. Fostul mijlocas a castigat Cupa Mondiala cu Germania in 1990, an in care a luat si Balonul de Aur.

