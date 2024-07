Bătălie între PSG și Bayern pentru transferul verii: "Oferta a ajuns la 60 de milioane de euro!"

După două sezoane la profesioniști, cota de piață a lui Désiré Doué a explodat, iar PSG și Bayern sunt echipele care luptă în aceste zile pentru semnătura francezului care se află în prezent la Jocurile Olimpice sub comanda selecționerul Thierry Henry.

Licitația a început de la 35 de milioane de euro, atât cât a fost prima ofertă a lui Bayern Munchen. Rennes a respins-o, iar pe fir a intrat PSG, care s-a arătat dispusă să achite 45 de milioane de euro pentru Désiré Doué.

Bavarezii au replicat, iar marți au trimis o ofertă de 55 de milioane de euro, cu bonusuri incluse. PSG nu s-a lăsat mai prejos, iar la 24 de ore distanță a anunțat că oferă 60 de milioane de euro, cu bonusuri incluse, susține L'Equipe.

Rennes ar fi mulțumită cu suma oferită de PSG, 60 de milioane de euro, însă rămâne de văzut dacă Bayern Munchen va continua licitația sau se va îndrepta către o altă țintă în fereastra de mercato din această vară.

În ultimul sezon, unul în care Rennes a încheiat pe locul 10 în Ligue 1, extrema stângă Désiré Doué a jucat în 42 de meciuri, a marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive.

"Doué este acum concentrat la Jocurile Olimpice, însă decizia lui va urma foarte curând", a transmis și jurnalistul Fabrizio Romano.

