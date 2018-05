Pe cine mizeaza Hagi in finala UCL: "Acolo e forta, putere, valoare!" Real Madrid - Liverpool, sambata, 21:45, la ProTV

Gica Hagi a fost impresionat de Liverpool in acest sezon, dar este de parere ca Real Madrid e foarte greu de batut.

Hagi ii lauda pe englezii de la Liverpool pentru parcursul din acest sezon, dar nu e convins ca echipa lui Jurgen Klopp poate trece si de Real Madrid in finala. In opinia acestuia, Real Madrid este puternica si are un mare plus la capitolul experienta.

"Real Madrid are experienta foarte mare, dar nimic nu este imposibil. Liverpool a aratat ca e o echipa puternica, e rapida, are un contraatac foarte bun. Totusi, e Real Madrid... Va fi foarte greu sa castige impotriva lor. Au un lot valoros, un antrenor care manageriaza foarte bine lucrurile, un presedinte puternic. Acolo e forta, putere, valoare!", a spus Hagi la Pro X.

Real Madrid se afla in fata celei de-a treia Ligi consecutive. Spaniolii au trecut in acest sezon de PSG, Juventus si Bayern, in timp ce Liverpool le-a scos din competitie pe FC Porto, Manchester City si AS Roma.

