Imagini SOCANTE intr-un meci de la Londra! Jucatorii ambelor echipe l-au lovit cu pumnii si picioarele pe arbitrul partidei! Ce s-a intamplat

O partida ce a avut loc la Londra zilele trecute a avut parte de un incident cu adevarat socant - meciul intre cele 2 echipe cu jucatori turci s-a incheiat cu "cel mai socant incident ce a avut loc vreodata in Marea Britanie", dupa cum a fost numit de catre Ref Support UK.

Partida de Cupa dintre cele doua echipe ce apartin de Turkish Football Federation a degenerat dupa ce arbitrul a eliminat 2 jucatori. Dupa fluierul de final, arbitrul, Fernando Lopez, a fost atacat de jucatori si antrenori ai ambelor echipe!

Un clip de 5 secunde a aparut pe internet si arata incidentul socant. Conform Daily Mail, arbitrul s-a ales cu vanatai - din fericire, nu a fost nevoie de interventia medicilor. Arbitrul a decis sa nu faca plangere la politie insa echipa considerata vinovata pentru incident urmeaza sa fie exclusa din liga iar jucatorii care au lovit arbitrul vor fi exclusi din viata sportiva.

Revealed: the shocking violence towards a referee, purportedly at a Sunday league match in London last weekend that @refsupportuk describe as “the worse assault on a match official we have seen on British soil”. They are now demanding the FA allows a pilot of ref body/cams pic.twitter.com/48AiUV3zYE