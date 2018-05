AICI se joaca finala Champions League in 2020! Anunt de ultima ora al UEFA

La exact 15 ani distanta de finala magica dintre Milan si Liverpool, ultimul act al Champions League se intoarce la Istanbul.

In 2020, Turk Telekom Arena va fi gazda celui mai asteptat meci al anului in fotbalul de club. Finala se va juca pe 30 mai si ar putea avea loc pe un Turk Telekom Arena complet renovat. Stadionul urma sa fie refacut pana in 2023, pentru a sustine candidatura Turciei la organizarea Euro 2024, insa decizia UEFA de a trimite finala UCL la Istanbul ar putea grabi lucrarile.

In acest an, finala Champions League se joaca la Kiev, in timp ce la anul se va disputa la Madrid, pe Wanda Metropolitano.

