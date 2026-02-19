Tata e bine, chiar s-a operat și el anul trecut de șold, i s-a pus o proteză” , a explicat Corneluș Dinu pentru PRO TV .

”Tata, care antrena atunci, a vrut el să fie mare antrenor și cu mine. Și mi-a șutat de la 11 metri, mi-a dat gol și mi-a zis că, decât să rămân pe teren, mai bine să mă fac contabil.

Cornel Dinu = Dinamo

Cornel Dinu (77 de ani), nume de legendă al lui Dinamo, a ajuns în Ștefan cel Mare acum fix șase decenii, în 1966.

A evoluat ca jucător la Dinamo din 1966 până în 1983, apoi i-a antrenat pe ”câini” în patru rânduri: 1984-1985, 1996, 1998-2001 și 2002-2003.

Are 6 titluri de campion al României ca jucător și 2 titluri, inclusiv un event, ca antrenor (2000 și 2002).

Cornel Dinu a fost desemnat de trei ori cel mai bun fotbalist român al anului, în 1970, 1972 și 1974.