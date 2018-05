ULTIMA ORA | Liverpool a anuntat oficial lotul pentru finala UEFA Champions League! Surpriza uriasa a lui Klopp

FC Liverpool pleaca astazi spre Kiev pentru finala care va fi sambata in direct la Pro TV.

Jurgen Klopp a ales cei 24 de jucatori care vor face deplasarea in Ucraina pentru finala UEFA Champions League 2018 ce va avea loc pe stadionul Olimpic din Kiev impotriva celor de la Real Madrid. Marea surpriza este prezenta in lot a lui Emre Can!

Mijlocasul german de 24 de ani a fost accidentat in ultimele 2 luni la spate - mai mult, acesta are toate sansele sa fie ultimul sau meci in tricoul lui Liverpool! Contractul lui expira in vara iar presa din Italia a anuntat ca va semna cu Juventus saptamana viitoare.

Lotul lui Liverpool pentru finala UEFA Champions League

Karius, Clyne, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Firmino, Salah, Henderson, Klavan, Moreno, Mane, Lallana, Mignolet, Can, Robertson, Ings, Solanke, Phillips, Jones, Ward, Woodburn, Camacho, Alexander-Arnold.

Lotul celor de la Liverpool face astazi deplasarea catre Kiev, urmand sa ajunga la ora locala 19.30, urmand sa aiba un antrenament pe NSC Olimpiyskiy Stadium in aceasta seara.