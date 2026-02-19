Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat, joi dimineața, că nu sunt autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile.

Este semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri pe autostrada A2 București - Cernavodă, tronsonul kilometric 35 - 160.

Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, pe autostrăzile A1 București - Râmnicu Vâlcea, A2 București - Cernavodă, A3 București - Brașov, A7 Ploiești - Adjud și A0 Centura București, se arată într-un comunicat de presă.

La ora 6:00, traficul este închis din cauza ninsorilor pe DN 22A Cataloi (Tulcea) - Hârșova (Constanța), DN 2S Jijila - pod Brăila, DN 23B, între localitățile Măicănești - Ciorăști (Vrancea).

Traficul este restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile pe următoarele drumuri:

* DN 38 Vama Negru Vodă - Agigea (Constanța);

* DN 2A Giurgeni - Lumina (Constanța);

* DN 3 Murfatlar (Constanța) - Ostrov (limită cu județul Călărași);

* DN 22 Lumina (Constanța) - municipiul Tulcea

De asemenea, sunt restricții pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile pe DN 22, între localitatea Smârdan și municipiul Tulcea.

În continuare sunt suspendate manevrele în Bara Sulina.

Cât privește traficul feroviar, se circulă în condiții de iarnă și nu sunt înregistrate blocaje.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a mai informat că pe autostrada A3 București - Brașov, la kilometrul 26, pe sensul de mers spre Ploiești, în zona localității Moara Vlăsiei din județul Ilfov, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei ansambluri rutiere, o autoutilitară și un autoturism, nefiind înregistrate victime.

Traficul rutier se desfășoară pe banda 2 a sensului spre Ploiești și pe banda 1 a sensului spre București.

Se estimează reluarea normală a circulației după ora 7:00.

Pentru o circulație în siguranță, polițiștii le recomandă conducătorilor auto să se informeze foarte bine înainte de a pleca la drum despre condițiile meteorologice din zonele pe care le tranzitează și restricțiile de trafic impuse; să folosească sistemele de climatizare și iluminare când situația o impune; să păstreze în mers o distanță corespunzătoare, care să le permită oprirea în condiții de siguranță; să adapteze viteza la condițiile drumului și traficului; să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției; să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv; să adopte o conduită preventivă în trafic, fără a avea preocupări la volan de natură a le distrage atenția de la condus; să respecte toate regulile de circulație, conducând cu multă responsabilitate

Agerpres