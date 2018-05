Talpan deschide inca un front si declara razboi RAPIDULUI! Juristul CSA acuza FRF ca procedeaza ilegal inaintea barajului pentru promovarea din liga a patra

Florin Talpan mai deschide un front la FRF si il acuza pe Burleanu ca favorizeaza Academia Rapid in lupta pentru promovarea din liga a patra.

Lupta pentru promovarea din liga a patra in liga a treia este pe cale sa se aprinda, odata cu apropierea Play Off-ului. CSA Steaua si Academia Rapid sunt principalele candidate la promovarea din seria pe Bucuresti a ligii a patra.

Inainte ca lupta dintre cele doua formatii sa se dea din nou pe teren, ea trebuie sa treaca prin birouri.

Academia Rapid se confrunta cu probleme ale documentatiei, neavand Certificatul de Identitate Sportiva. Totusi, Federatia a luat in data de 15 mai o decizie in Comitetul de Urgenta prin care permite Academiei Rapid sa participe in Play Off-ul pentru promovare.

Florin Talpan, juristul CSA, acuza FRF ca favorizeaza Academia Rapid, care a trecut la denumirea de SC FC R SA. Concret, el reclama faptul ca o dispozitia luata de Comitetul de Urgenta, format din Burleanu, Gino Iorgulescu si Octavian Goga, a incalcat regulamentele FRF atunci cand a decis sa le permita Asociatiilor sportive fara personalitate juridica sa isi mute activitatea pe structuri de tip Societate Comerciala si sa participe la barajul de promovare. ProSport scrie ca dispozitia se aplica doar pentru ocupantele primelor locuri, cele doua formatii beneficiare fiind Academia Rapid si ASSR Brasov.

Talpan spune ca acest caz seamana cu cel al FCSB.

"Avem in fata noastra un nou caz FCSB. FRF isi incalca astazi propriile regulamente pentru a inscrie abuziv in liga a treia o echipa care nu are dreptul legal sa joace in aceasta competitie. Modificarile Regulamentului privint Organizarea si Desfasurarea jocului de baraj pentru promovarea in liga a treia aprobate de Comitetul de Urgenta in sedinta din 15 mai incalca in mod evident prevederile Articolului 70 din Statutul FRF si Articolul 4 din ROAF cu privire la principiile de promovare-retrogradare, Articolele 34 si 44 din ROAF precum si Articolele 4, 7, 10, 11, 18 si 19 din Regulamentul privint Statutul si Transferul Jucatorilor de Fotbal.



Mai mult, modificarile facute in Comitetul de Urgenta al FRF incalca grav Legea 69/2000 a Educatiei Fizice si Sportului, Codul Civil si Codul Muncii. Conform Legii 69/2000, Articolul 25, Alineatul 1, asociatiile sportive sunt structuri sportive fara personalitate juridica. Asociatiile sportive fara personalitate juridica se pot constitui ca societati civile particulare, potrivit legislatiti in vigoare. Constituirea unei Asociatii Sportive fara personalitate juridica da dreptul acesteia la obtinerea unui Certificat de Identitate Sportiva precum si la afilierea la Asociatii Judetene pe ramura de sport corespunzatoare, in vederea participarii la competitiile sportive oficiale locale. Prin urmare, unicul scop pentru infiintarea unei Asociatii Sportive este participarea in competitiile oficiale locale. Nu poate pretinde ulterior un presupus merit sportiv pentru a promova in competitiile oficiale nationale deoarece nu are drept de promovare, nu are ce sa transfere catre o alta entitate", a spus Talpan pentru ProSport.

De asemenea, Talpan sustine ca mutarea jucatorilor de la Academia Rapid la SC FC R SA este ilegala.

"Transferul contractelor nu se poate realiza conform modificalor adoptate deoarece Asociatiile Sportive fara personalitate juridica nu pot incheia contracte. Un eventual transfer, asa cum pregateste FRF terenul, s-ar realiza intre unul dintre asociati, care nu este structura sportiva, si noua structura sportiva. Acest procedeu nue ste permis", a mai spus Talpan.

In final, juristul CSA acuza FRF ca a procedat ilegal prin adoptarea unor modificari de regulament in Comitetul de Urgenta si ii cere lui Burleanu ca "regulamentele fotbalului romanesc si principiul fair play-ului sa fie respectate pentru a nu fi avantajata vreo echipa anume".