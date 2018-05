Torres si Iniesta raman adversari! El Nino si-a gasit echipa dupa despartirea de Atletico! Cu cine va semna

Fernando Torres s-a despartit pentru a doua oara in cariera de Atletico, club la care a crescut.

Fernando Torres si-a luat la revedere de la fanii lui Atletico dupa meciul disputat in ultima etapa a campionatului Spaniei, incheiat 2-2 in fata lui Eibar. El Nino a plecat cu un trofeu de la Atletico. El a cucerit Europa League.

"Pentru mine este foarte dificil sa spun la revedere pentru a doua oara. Aveam in plan sa ma retrag de aici. Dar ma simt in forma si vreau sa mai joc cativa ani. Doi, trei, cinci, nu stiu. Voi cauta asta in alta parte", a spus atacantul de 34 de ani.

Potrivit presei din Spania, Fernando Torres va semna cu Sagan Tosu, din prima liga a Japoniei!

Astfel, Torres are toate sansele sa se dueleze cu Andres Iniesta, care a fost prezentat de Vissel Kobe, tot din prima liga japoneza.

Torres a jucat 347 de meciuri pentru Atletico Madrid si a marcat 120 de goluri. El a mai jucat la Liverpool, Chelsea si AC Milan.