Guardiola nu se opreste! Man City pregateste transferuri URIASE in aceasta vara! Cei 6 jucatori de pe lista

Campioana cu punctaj record in era Premier League, Manchester City se pregateste sa faca din nou transferuri importante.

Manchester City vrea sa rezolve rapid transferurile pentru sezonul viitor - Pep Guardiola doreste un nou mijlocas si un atacant! Iar City a inceput deja negocierile pentru Riyad Mahrez de la Leicester si Jorginho de la Napoli. Daca mijlocasul brazilian reprezinta principala tinta pentru City, in conditiile in care Fernandinho are 33 de ani si este vazut ca punctul vulnerabil al echipei in acest moment, City are mai multe variante in cazul in care nu il obtine pe Mahrez.

Conform celor de la Goal, Man City ii are in vedere si pe Leon Bailey de la Bayer Leverkusen, Eden Hazard de la Chelsea, dar si pe Kylian Mbappe de la PSG. Ultimii 2 sunt vazuti ca fiind foarte greu de transferat de catre Manchester City, in timp ce Bailey se afla si pe lista celor de la Bayern.

Astfel, Mahrez ramane varianta cea mai probabila, cu atat mai mult cu cat jucatorul algerian a fortat si in iarna transferul la City insa cei de la Leicester nu au dorit sa-i dea drumul. Teama celor de la Man City in privinta lui Jorginho este schimbarea de antrenor de la Napoli iar Ancelotti, conform presei din Italia, va incerca sa-l convinga pe Jorginho sa ramana. Daca nu reuseste sa-l aduca pe Jorginho, Man City va incerca transferul lui Fred de la Sahtior.