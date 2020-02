Panica provocata de coronavirus inainte de Napoli-Barcelona! Cum au fost primiti catalanii in Italia

Coronavirusul provoaca tot mai multa panica in Italia.

Napoli primeste vizita Barcelonei in cadrul mansei tur a optimilor Ligii Campionilor.

Luni, fotbalistii Barcelonei au ajuns in Italia. Jucatorii au fost primiti intr-un mod inedit. Acestia nu a putut parasi aeroportul pana cand nu li s-a luat temperatura. Daca in urma controlului cineva ar fi fost depistat cu febra, era bagat in carantina.

Peste 150 de cazuri de infectare cu coronavirus s-au inregistrat in Italia pana acum. Mai multe orase au fost bagate in carantina. Cea mai afectata zona din Italia este Lombardia. Mai multe meciuri din Serie A au fost amanate, iar partida Inter-Ludogorets se va disputa cu portile inchise.



