OFICIAL | Ce se intampla cu partida dintre Inter si Ludogorets din Europa League dupa epidemia de coronavirus din Italia! Anuntul oficial facut de trupa lui Conte

Ce se intampla cu partida dintre Inter si Ludogorets.

Coronavirusul a ajuns si in Italia, fiind cea mai afectata tara europeana, ajungand deja la 3 decese. Cei de la Ludogorets sunt speriati de raspandirea virusului in zona Milano, insa cei de la Inter au emis un comunicat prin care spun ca partida se va juca la Milano, insa cu portile inchise. In comunicat se arata faptul ca aceasta masura a fost propusa de catre autoritatile sanitare din Lombardia si orasul Milano, iar UEFA a fost de acord.

???? | ANNUNCIO#InterLudogorets si disputerà allo Stadio Meazza, giovedì 27, a porte chiuse Il comunicato e le motivazioni ???? https://t.co/P20BDhiyqC #FCIM — Inter (@Inter) February 24, 2020

Inter - Ludogorets este joi, 27 februarie, de la ora 22:00.