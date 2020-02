Coronavirusul tine familia unui jucator de la Dinamo in carantina! Acestia stau in Lombardia, cea mai afectata zona: ce spune fotbalistul "cainilor"

Familia lui Riccardo Piscitelli este tinuta in carantina, din cauza regulilor impuse de guvernul italian.

Epidemia de coronavirus este subiectul principal in Italia in aceste zile, iar guvernul a impus mai multe masuri drastice. Cea mai afectat zona este Lombardia, zona in care se afla epicentrul focarului.

11 localitati din Lombardia au fost inchise si nu se poate intra sau iesi din ele decat in conditii exceptionale. Familia lui Piscitelli, portarul lui Dinamo este din Lombardia si este in carantina:

"Familia mea este bine pentru moment, deoarece se afla in nordul Lombardiei la o ora, ora si jumatate distanta de epicentru. Parintii mei sunt ok in acest moment, dar se afla in carantina. Totusi, ne e frica de ce se poate intampla. Scolile, universitatile sau locurile unde se aduna multi oameni sunt inchise. E un lucru normal in astfel de conditii", a spus Piscitelli pentru fanatik.