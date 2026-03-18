Barcelona a învins-o categoric pe Newcastle United, scor 7-2, pe „Camp Nou”. Catalanii s-au calificat fără emoții în sferturile competiției, cu scor general 8-3, după 1-1 în tur.

Raphinha a deschis scorul în minutul 6, însă englezii au replicat rapid prin „dubla” lui Anthony Elanga. Barcelona a revenit la conducere prin Marc Bernal, iar înainte de pauză Lamine Yamal a transformat un penalty și a stabilit scorul de 3-2.

Fotbalistul „mâncat de viu” după Barcelona – Newcastle 7-2

După reluare, echipa pregătită de Hansi Flick a dominat complet. Fermin Lopez a marcat pentru 4-2, apoi Robert Lewandowski a reușit o „dublă”, iar Raphinha a închis tabela la 7-2.

La finalul partidei, presa internațională a acordat note jucătorilor, iar cel mai slab calificativ l-a primit portarul „coțofenelor”, Aaron Ramsdale.

Publicația franceză Foot Mercato i-a acordat nota 2, considerând că goalkeeperul lui Newcastle a avut o seară extrem de dificilă.

„A fost ales titular de Eddie Howe, în duel cu Nick Pope pentru postul de portar. Nu a putut face nimic la golul de 1-0 al lui Raphinha. A fost învins din nou la reușita lui Bernal și a avut o primă repriză complicată. A reușit totuși o intervenție bună la Lewandowski și o paradă excepțională la șutul lui Raphinha înainte de pauză. În repriza a doua a pierdut duelul cu Fermin Lopez, apoi a mai încasat două goluri de la Lewandowski și nu a avut nicio șansă la golul final al lui Raphinha”, au scris jurnaliștii francezi.