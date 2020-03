PSG vrea spectatori in tribune in Liga Campionilor! Ce masuri au luat parizienii pentru a convinge autoritatile

Unele meciurile de pe teritoriul Frantei au fost amanate in weekend.

Partida de Ligue 1 a celor de la PSG contra lui Strasbourg a fost amanta din cauza epidemiei de coronavirus care a izbucnit in Europa in ultimele zile. Parizienii se tem ca autoritatile nu vor permite accesul spectatorilor la returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor contra Borussiei Dortmund, asa ca au luat masuri speciale pentru a se putea baza pe aportul fanilor.

Cei de la PSG au curatat intregul stadion, pulverizand substante dezinfectante in tribune, la toalete si scarile de acces. In plus, se planuieste ca portile sa fie deschise cu mai multe ore inaintea partidei pentru a nu se produce aglomeratie.