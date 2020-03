PSG e gata sa dea drumul LA FORTA: 100 de milioane pentru jucatorul care n-a vrut langa Ronaldo la Juve!

Seicii de la PSG umbla in conturi: pregatesc o oferta de 100 de milioane pentru unul dintre oamenii momentului in Serie A.

PSG este gata intre in negocieri pentru sarbul Sergej Milinkovic-Savic, acum sub contract cu Lazio.

Parizienii au mai incercat sa il cumpere pe sarb in urma cu doi ani, insa suma de 100 de milioane de euro ceruta de laziali a fost considerata prea mare la vremea respectiva. Directorul sportiv al francezilor, Leonardo, este cunoscut drept un admirator al lui Savic, iar potrivit La Gazzetta dello Sport clubul este dispus acum sa plateasca banii ceruti.



Milinkovic Savic a fost unul dintre cei mai buni oameni ai lui Simonei Inzaghi, iar evolutiile sale au ajutat-o pe Lazio sa urce pe primul loc in campionat pentru prima data in ultimii 20 de ani.

Chiar daca au pus pe masa o suma imensa, francezii ar putea intampina concurenta pentru achizitionarea sarbului. Pe langa PSG, de serviciile lui Sergej Milinkovic-Savic mai sunt interesate cluburi de top din Premier League precum Manchester City, Chelsea si Manchester United, dar si Juventus!

In acest sezon Savic a reusit sa inscrie 5 goluri si sa ofere 7 pase decisive in toate competitiile.