Echipa pregătită de Alvaro Arbeloa a pierdut cu 4-2 meciul cu Benfica lui Jose Mourinho și, chiar dacă șansele ca Realul să părăsească ”TOP 8” erau destul de mici înainte de această rundă, acest lucru s-a întâmplat.



Champions League | Dramă! Real Madrid a ieșit din ”TOP 8” în minutul 90+4



Madrilenii au ieșit din zona locurilor 1-8, care asigură calificarea directă în optimile competiției, astfel că vor evolua în play-off-ul optimilor, de pe locul nouă. Concret, meciul care a scos-o pe Real din zona locurilor fruntașe a fost Athletic Bilbao - Sporting Lisabona.



Portughezii au fost conduși cu 2-1, dar au întors rezultatul cu un gol marcat de Alisson Santos în minutul 90+4, astfel că au ajuns pe locul șapte, cu 16 puncte, cu unul în plus față de Real Madrid!



Nu este prima oară când se întâmplă asta. Real Madrid a jucat în play-off-ul optimilor și în sezonul precedent, când a încheiat pe locul 11, tot cu 15 puncte.



Real Madrid, locul doi în La Liga



Real Madrid are victorii pe linie în La Liga și ocupă locul doi, cu 51 de puncte, la un singur punct distanță de liderul Barcelona, după 21 de runde.



În următoarea rundă din campionatul intern, echipa lui Arbeloa va juca pe teren propriu în compania echipei lui Andrei Rațiu, Rayo Vallecano.

