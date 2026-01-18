CS Gloria Bistriţa a fost învinsă în deplasare de echipa daneză Team Esbjerg, cu scorul de 32-28 (17-14), duminică, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Gloria Bistrița a rezistat în primele 25 de minute

Echilibrul s-a menţinut în primele 25 de minute ale meciului, după care danezele s-au desprins şi au câştigat fără emoţii.

Gloria a suferit al doilea eşec consecutiv, ambele în acest an, coborând pe locul al patrulea în clasament.

Pentru echipa antrenată de Carlos Viver au marcat Lorena Gabriela Ostase 7 goluri, Danila Patricia So Delgado Pinto 5, Jennifer Maria Gutierrez Bermejo 4, Larissa Nusser 3, Kaba Gassama Cissokho 3, Paula Arcos Poveda 3, Angela Ştefania Stoica 2, Monika Kobylinska 1.

Renata Lais De Arruda a reuşit 15 intervenţii (31,91%).

Golurile echipei gazdă au fost reuşite de Nora Mork 8, Michala Elsberg Moeller 7, Zoe Sprengers 6, Henny Ella Reistad 4, Line Haugsted 3, Live Rushfeldt Deila 1, Kathrine Brothmann Heindahl 1, Marit Roesberg Jacobsen 1, Mia Sofia Emmenegger 1.

Katharina Johanna Filter a avut nu mai puţin de 19 intervenţii (40,43%).

Rezultatele zilei de sâmbătă

Sâmbătă, în celelalte partide din grupă, OTP Group Buducnost Podgorica a pierdut acasă cu BV Borussia Dortmund, scor 22-25, Metz Handball a dispus de Storhamar Handball Elite, cu 29-27, iar campioana Gyori Audi ETO KC a cedat acasă în faţa altei formaţii maghiare, DVSC Schaeffler, cu 30-31.

Gloria va juca următorul meci acasă, pe 25 ianuarie, contra campioanei Gyori Audi ETO KC.

Clasament

1. Gyori Audi ETO KC 18 puncte

2. Metz Handball 16

3. Team Esbjerg 13

4. Gloria Bistriţa 12

5. DVSC Schaeffler 8

6. BV Borussia Dortmund 6

7. Storhamar Handball Elite 4

8. OTP Group Buducnost 3

Agerpres

