Noi informatii EXPLOZIVE de la SCANDALUL MONSTRU de la PSG - Basaksehir! Amenintarile turcilor pentru arbitrii romani: "Vii tu in Turcia!"

Brigada romana a trait un adevarat cosmar in Franta, dupa ce Coltescu a fost acuzat de rasism in urma unei remarci facute la adresa lui Pierre Webo, folosindu-se de cuvantul 'negru' pentru a i-l descrie lui Hategan.

Cu toate astea, din informatiile www.sport.ro, cel care ar fi facut remarca cu tenta rasista ar fi fost de fapt Octavian Sovre, nu Coltescu, cel care este acuzat de acest lucru si a fost in centrul scandalului. UEFA a demarat o ancheta in acest caz.

Insa, situatia ar putea lua o alta turnura dupa noile imagini aparute in presa. Digi Sport a publicat un clip dinaintea declansarii scandalului, in care se aude cum turcii au pus o presiune uriasa pe brigada de romani, mai mult decat atat, ar fi recurs si la amenintari din cauza deciziilor care erau luate impotriva jucatorilor lor.

In minutul 10, Tekdemir a avut o intrare dura la Neymar, moment in care Hategan a intervenit si l-a sanctionat cu un cartonas galben. Staff-ul lui Basaksehir a reactionat furios la decizia romanului si a facut o serie de comentarii: "E primul fault, hei! Primul fault. Ce socotesti? Ce e asta? Baschet? E ca-n baschet, primul fault de echipa. Noi jucam foarte curat.

E o tactica. Nu e roman, nu e roman. O sa vii tu in Turcia".

Ulterior, pe filmari se aude cum Coltescu i-a transmis lui Hategan: 'Ti-am spus, asta e obraznic rau. Ovi, asta e obraznic!', referindu-se probabil la Webo, cel care urma sa declanseze scandalul planetar care a dus la suspendarea partidei.

Chiar inainte de scandal, turcii au rabufnit din nou la o decizie luata de Hategan, dupa ce i-a dat galben lui Rafael, in urma unei intrari criminale la Bakker. Buruk a contestat decizia, tipand la arbitru, moment in care a vazut si el cartonasul galben.

Ulterior, turcii au continuat cu presiunea pusa pe brigada romana, devenind tot mai vocali la fiecare decizie. In momentul unui fault al lui Kimpembe la Gulbrandsen, staff-ul tehnic al lui Basaksehir a sarit in aer.

In minutul 15, in timpul unei discutii pe care Hategan o avea cu Neymar, se distinge o voce care a strigat spre brigada romana: "In tara mea, romanii sunt tigani!"

BREAKING: Voice from the back "In my country, Romanians are gypsy!" No comment.

Initially, I thought it was Topal saying it, judging by lip-reading. I have no certainty on the identity of the one who said it, so I won't advance any name. pic.twitter.com/cPauQ0lM4t