Prima reactie a familiei lui Pierre Webo dupa scandalul rasist din Champions League: "Unii mai traiesc ca in perioada de acum 50 de ani!"

Sebastian Coltescu si brigada condusa de Ovidiu Hategan s-au aflat in mijlocul unui scandal rasist in meciul din Champions League dintre PSG si Istanbul Basaksehi.

Partida a fost oprita dupa doar 15 minute. Coltescu i-a semnalat centralului un incident pe banca turcilor, iar secundul echipei din Instanbul, Pierre Webo, a vazut cartonasul rosu.

Coltescu a fost acuzat de limbag cu tenta rasista. Intr-o conversatie in limba romana pe care a avut-o cu centralul Hategan l-a numit pe Webo "cel negru", iar totul a degenerat intr-un haos total.

Verisorul lui Pierre Webo a vorbit despre scandalul rasist in care a fost implicata brigada lui Hategan. Patrick Suffo a fost international camerunez si a evoluat in cariera pentru Sheffield United si Coventry.

"Este una din acele situatii in care trebuie sa ai o pozitie transanta, trebuie sa arati ce probleme sunt in fotbal de ani de zile.Luptam impotriva acestui fenomen de atata timp fara mare succes. Dar unii mai traiesc ca in perioada de acum 50 de ani.

Aici incidentul a avut loc pe o scena ampla, sper ca oamenii sa inteleaga cu ce ne confruntam.De aceea, sunt mandru de cum s-a comportat Pierre si ceilalti jucatori.

Ei au decis sa se solidarizeze si sa paraseasca terenul impreuna", a declarat varul lui Pierre Webo pentru BBC.