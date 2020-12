Reactia liderului AUR dupa scandalul planetar cu Coltescu si Sovre! "S-au raliat la linsajul public! Coltescu, victima unei campanii agresive de denigrare"

George Simion a avut un mesaj dupa isteria de la Paris de marti seara, cand unul dintre asistentii lui Hategan a fost acuzat de rasism.

Unul dintre asistentii lui Hategan a declansat un adevarat scandal dupa ce a folosit cuvantul 'negru' pentru a vorbi despre un oficial de la Basaksehir. Desi Sebastian Coltescu a fost cel acuzat de rasism, din informatiile www.sport.ro, cuvintele ar fi fost de fapt pronuntate de Octavian Sovre. UEFA a pornit o ancheta in acest sens.

Liderul AUR, George Simion a avut un mesaj pentru Sebastian Coltescu, atacand astfel MAE si MTS pentru ca s-ar fi coalizat impotriva arbitrului roman.

"AUR a luat act cu indignare de pozitia autoritatilor romane in cazul arbitrului Sebastian Coltescu. Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Tineretului si Sportului s-au raliat la linsajul public indreptat asupra arbitrului, cetatean roman acuzat de rasism pentru ca a folosit in timpul meciului PSG - Istanbul Basaksehir o expresie descriptiva obiectiva, fara conotatie peiorativa. Pozitia celor doua institutii este cu atat mai revoltatoare cu cat Coltescu nu a fost condamnat de nicio instanta sau institutie internationala, ancheta in acest caz fiind in desfasurare.

AUR considera ca datoria institutiilor statului roman este sa ii apere pe cetatenii romani, nu sa ii supuna unor atacuri si unor presiuni dictate de corectitudinea politica a unor grupuri de interese. De asemenea, observam inca o data ca mass-media a preluat rapid directia unica de reflectare a cazului si a ignorat explicatia arbitrului, care a subliniat ca intentia lui nu a fost niciodata rasismul si ca in mediul lor de activitate, uneori oamenii nu isi pot exprima trairile corect si pot fi intelesi gresit", se arata in comunicatul AUR.

"Sustinem corectitudinea pe terenul de sport, nu intoleranta generata de corectitudinea politica. Azi e Coltescu, maine poate fi oricare dintre noi. Da, rasismul este inacceptabil, dar situatia care a generat un val de ura fara precedent la adresa unui arbitru roman nu se incadreaza in acest tip de comportament. Suntem solidari cu Sebastian Coltescu, victima a unei campanii agresive de denigrare la nivel national si international", a declarat copresedintele AUR George Simion.