Niciun jucator sub 25 de ani! Care a fost media de varsta a echipei CFR-ului in meciul cu Celtic! Partida in care experienta a contat

CFR Cluj a reusit victoria in returul cu Celtic din turul 3 preliminar al UCL.

4-3 a invins CFR marti seara la Glasgow. Rezultatul asigura calificarea in grupele Europa League si sansa de a juca in grupele UCL daca clujenii reusesc sa invinga Slavia Praga in play-off-ul competitiei.

Victoria CFR-ului vine in ciuda faptului ca echipa a fost criticata mereu pentru ca nu are un lot tanar.

30 de ani e media de varsta a echipei aliniate de Dan Petrescu pentru meciul cu Celtic. CFR nu a avut aseara pe teren niciun jucator cu varsta sub 25 de ani.

Cati ani au jucatorii CFR-ului

Arlauskis 31

Susic 28

Burca 26

Vinicius 35

Camora 32

Luis Aurelio 30

Bordeanu 27

Djokovic 29

Deac 33

Rondon 33

Omrani 26