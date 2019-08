Se apropie cutremurul la Glasgow! Sefii lui Celtic luati in vizor dupa umilinta cu CFR: "Au o tinta desenata pe spate"

CFR Cluj a reusit sa invinga Celtic acasa si s-a calificat in play-off-ul UCL.

Celtic a ratat calificarea in play-off-ul UCL si i-a infuriat pe suporteri. Reactiile din presa engleza au fost extrem de dure dupa umilinta de pe Celtic Park.

Celtic a condus cu 2-1 si 3-2, insa a pierdut in cele din urma cu 3-4, dupa ce oricum ratase calificarea odata cu golul al treilea inscris de clujeni.

Presa engleza anunta vremuri tulburi la Celtic, avand in vedere ca este a patra oara in ultimele sase sezoane cand campioana Scotiei nu reuseste sa intre in grupele Ligii.

"Echipa lui Neil Lennon rateaza din nou calificarea in grupele Champions League dupa ce campioana Romaniei s-a impus intr-un thriller cu sapte goluri. Pentru a patra oara in ultimii sase ani campionii Scotiei nu reusesc sa intre in grupele Ligii. Din nou, rezultatul vine dupa o vara cu achizitii dubioase. Pentru presedintele Peter Lawwell, o geaca groasa s-ar putea sa nu fie de ajuns sa-l protejeze de ce va urma. Chiar si inainte ca rezerva celor de la CFR, George Tucudean, sa bata ultimul cui in sicriul lui Celtic, sefii echipei aveau o tinta desenata pe spate", noteaza Daily Mail.