CELTIC - CFR CLUJ 3-4 | "A fost sinucidere in direct!" Antrenorul lui Celtic, devastat dupa infrangerea suferita in fata lui Petrescu! Ce a spus Neil Lennon

Celtic 3-4 CFR Cluj, iar campioana Romaniei merge in Play Off-ul UEFA Champions League

CFR Cluj s-a calificat in Play Off-ul UEFA Champions League dupa 5-4 la general cu Celtic Glasgow! Dupa 1-1 in tur, formatia lui Dan Petrescu a castigat pe Celtic Park cu 4-3!

Neil Lennon: "A fost sinucidere ce s-a intamplat in apararea noastra"

"Am primit niste goluri socante. A fost sinucidere la modul cum ne-am aparat! Am fost avertizati dinainte de primul gol, dar tot nu ne-am invatat minte - nu am fost in stare de lucruri elementare in aparare, sa blocam centrari, sa inchidem culoarele...Am fost pedepsiti, e vina noastra pentru eliminare!", au fost primele cuvinte ale lui Neil Lennon.

Chris Sutton: "Au pierdut aceasta calificare cand l-au vandut pe Tierney"

Chris Sutton, fost mare jucator al lui Celtic, a vorbit si el la finalul partidei.

"Aici s-au dus banii pe Tierney - ce au incasat pe el, au pierdut prin ratarea calificarii in playoff-ul UEFA Champions League. Asa se intampla cand iti bati joc de perioada de transferuri! Era previzibil ca se va ajunge aici", a spus Sutton.