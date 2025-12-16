LPF (Liga Profesionistă de Fotbal) a prezentat, ca obicei la finalul fiecărei runde, cel mai bun ”unsprezece”.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a 20-a:

PORTAR

Cosmin Dur-Bozoancă (Oțelul Galați) - Sigur în intervenții. Prinde pentru a patra oară ,,Echipa etapei”.

FUNDAŞI

Andrei Tofan (FC Argeș) – Titularizat după mult timp, interval în care a trecut peste o accidentare gravă, s-a achitat cu brio de sarcinile trasate de antrenor.

Paul Iacob (Oțelul Galați) – A înscris direct din lovitură liberă, golul său fiind cel care a închis tabela în Giulești.

Mihai Lixandru (FCSB) - Utilizat ca fundaș central, a marcat golul care le-a deschis roș-albaștrilor drumul spre victorie.

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – A dominat flancul stâng. A oferit o pasă decisivă, al 46-lea în tricoul Universității pe prima scenă.

MIJLOCAŞI

Cătălin Cîrjan (Dinamo) – Pasă decisivă pentru prima reușită a partidei, apoi a finalizat cu gol o acțiune personală de toată frumusețea.

Cristian Mihai (Dinamo) - Și-a trecut în cont primele reușite ofensive în tricoul alb-roșilor bucureșteni, gol și assist.

Florin Tănase (FCSB) – Decarul bucureștenilor a contribuit decisiv la ambele goluri înscrise de roș-albaștri.

ATACANŢI

Andrei Cordea (CFR 1907 Cluj) – A înscris de trei ori și a ajuns la opt goluri în tricoul vișiniu, fiind golgheterul echipei.

Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova) – A finalizat centrarea lui Bancu ca un veritabil atacant de careu.

Omar El Sawy (Universitatea Cluj) – A înscris golul care le-a adus studenților clujeni toate cele trei puncte

ANTRENORUL ETAPEI

László Balint (Oțelul Galați) – Gălățenii au reușit o victorie mare pe terenul liderului, succes care îi urcă pe loc de play-off.

Clasamentul din Superligă

