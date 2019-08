Bonusul urias pe care si l-a asigurat Dan Petrescu dupa meciul cu Celtic! Cati bani poate incasa antrenorul daca CFR merge in grupele UCL

CFR Cluj a invins Celtic la Glasgow si s-a calificat in play-off-ul UCL!

Dan Petrescu a reusit sa califice CFR-ul in play-off-ul UEFA Champions League, iar performanta sa nu va ramane nerasplatita.

La revenirea pe banca CFR-ului, Petrescu a primit si siguranta unor bonusuri uriase in cazul in care echipa va reusi sa se califice in grupele UCL sau in grupele Europa League.

Daca CFR trece de Slavia Praga si se califica in grupele UCL, Dan Petrescu va incasa 1 milion de euro. In cazul in care campioana Romaniei pierde in fata cehilor, atunci are asigurata prezenta in grupele Europa League, performanta care ii va aduce antrenorului 500.000 de euro.

Bonusurile de performanta l-au si convins pe Dan Petrescu sa revina in Romania, avand in vedere ca in China el castiga foarte mult.