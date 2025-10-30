Atacantul adus cu surle și trâmbițe înapoi la FCSB a reușit în sfârșit să marcheze primul său gol de la revenirea la echipa patronată de Gigi Becali.



Atacantul a punctat în meciul de Cupă contra celor de la Gloria Bistrița, miercuri seară, 29 octombrie 2025.



Schimbat la pauză, deși a marcat



Chiar dacă a deschis scorul, Denis Alibec nu a mai ieșit de la cabine pentru repriza secundă, fiind înlocuit.



După ce recent s-a plâns de faptul că nu prinde suficiente minute pentru a-și intra în ritm, atacantul pare acum că s-a resemnat cu situația sa și evită un conflict direct cu Gigi Becali.



"A fost un meci foarte greu. Am avut noroc că am marcat două goluri în prima repriză, pentru că în a doua parte ne-au cam dominat. Important e că am câștigat și sperăm să ne calificăm mai departe.



Terenul a fost destul de greu, dar per total bun. Nu ne putem plânge de gazon. Sper doar ca accidentarea lui Miculescu să nu fie gravă, a călcat strâmb și îmi pare rău pentru el.



Nu mai contează cât joc. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine și, cu Dumnezeu înainte, să vină și rezultatele", a spus Denis Alibec.

Reușita lui Alibec a venit în minutul 27 al partidei. Roș-albaștrii au primit o lovitură de la 11 metri după ce Adrian Șut a fost faultat în careu de Bambock.

Acesta este primul gol al lui Alibec de la întoarcerea la FCSB. Până la meciul cu Gloria Bistrița, vârful bifase 11 apariții în tricoul roș-albastru, reușind doar o singură pasă decisivă. Ultima dată când Alibec marcase pentru FCSB fusese pe 3 februarie 2018, într-o partidă de campionat contra celor de la Gaz Metan Mediaș.

