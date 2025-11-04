Americanul Victor Conte, fost director al laboratorului Balco, aflat în centrul unui amplu scandal de dopaj organizat, a încetat din viaţă luni, la vârsta de 75 de ani. Anunțul a fost făcut de compania sa de nutriţie sportivă Snac.

Conte a fost arestat pentru patru luni în 2005 sub acuzaţia că ar fi creierul unul amplu scandal de dopaj prin intermediul laboratorului său Balco, care a dus la decăderea vedetei americane a sprintului Marion Jones, dar a compromis şi imaginea sprinterului britanic, Dwain Chambers, şi a mai multor staruri din baseball.

După ce a negat timp de mai mulţi ani, Marion Jones a recunoscut în cele din urmă că s-a dopat şi a minţit agenţii federali, ceea ce i-a adus o condamnare de şase luni de închisoare în 2008 şi retragerea celor trei medalii de aur olimpice câştigate la JO de la Sydney din 2000.

Potrivit Agerpres, Conte a încercat ulterior să-şi reabiliteze imaginea, prezentându-se ca un adversar al dopajului şi denunţând Jocurile Olimpice ca fiind "o escrocherie" cu "utilizare masivă de produse dopante în sportul de elită".

