Campioana României a lovit de două ori la Cluj prin Darius Olaru și a plecat la București cu toate cele trei puncte. Meciul cu ”U” a contat pentru etapa cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României.



Gigi Becali urechează un jucător de la FCSB și, apoi, șochează în direct la TV: ”La mine asta contează”



Gigi Becali, patronul lui FCSB, a fost întrebat de ce a fost schimbat Mihai Lixandru, pasator decisiv la primul gol al roș-albaștrilor, la pauza meciului. În locul lui a intrat David Miculescu.



Finanțatorul campioanei a ținut să puncteze faptul că, pentru el, cel mai mult contează ca numele jucătorilor să fie rostite de comentatori, semn că fotbaliștii se remarcă prin evoluțiile lor.



”(n.r. Pe Lixandru de ce l-ați schimbat la pauză?) Să joace fotbal, Lixandru! La mine fotbalul nu stă într-o pasă de gol. Că nu îmi iei tu mie ochii cu o pasă de gol. La mine comentatorul trebuie să-ți repete numele. Să-i pronunțe numele de mai multe ori!



E mijlocaș, trebuie să treacă mingea pe la el. Așa e filozofia mea de fotbal. Asta e cheia fotbalului la mine, mijlocașii centrali”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

