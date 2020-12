UEFA a delegat o brigada noua de arbitri la PSG-Basaksehir! Cine le va lua locul romanilor la reprogramarea de miercuri

Cei de la UEFA au avut o sedinta de urgenta marti seara, dupa scandalul monstru creat de Sebastian Coltescu la partida dintre PSG si Basaksehir. Echipa din Turcia a declarat ca nu va mai intra pe teren in cazul in care arbitrul de rezerva roman va mai face parte din brigada de arbitri.

Astfel, UEFA a decis ca partida sa fie reprogramata miercuri seara de la ora 19:55 (ora Romaniei), iar partida sa aiba alta brigada de arbitri.

Forul European i-a delegat pe: Danny Makkelie (Tarile de Jos) - arbitru de centru, Mario Diks, Marcin Boniek - asistenti, Bartosz Frankowsky - al patrulea oficial, iar pentru camera VAR pe italienii Di Bello si Mariani.

UEFA a reactionat printr-un comunicat oficial cu privire la atitudinea lui Coltescu, spunand ca va urma sa aiba loc o investigatie amanuntita pentru a intelege mai exact ce s-a intamplat.

"UEFA a luat cunostinta de incidentul din timpul meciului de Champions League din aceasta seara, dintre PSG si Istanbul BB, si va efectua o investigatie amanuntita. Rasismul si discriminarea in toate formele sale nu isi au locul in fotbal", a scris forul oficial pe Twitter.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.

Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism