Ion Craciunescu il pune la zid si pe Ovidiu Hategan! Ce ar fi trebuit sa faca centralul partidei PSG - Basaksehir: "A fost marea lui greseala"

Ion Craciunescu i-a gasit o parte de vina si lui Ovidiu Hategan dupa incidentul care a avut loc in Champions League.

Partida PSG - Basaksehir a fost amanata pentru astazi, dupa ce la scurt timp dupa startul partidei a avut loc un incident incredibil.

Fotbalistii si oficialii lui Basaksehir au plecat la vestiare si nu au mai dorit sa continue, acuzand ca Pierre Webo, antrenorul secund al echipei, a fost numit negru de un membru al brigazii romane de arbitri:

"Daca pe parcursul unui meci, un arbitru constata ca unul dintre colaboratorii sai, care se numeste arbitru de rezerva sau arbitru asistent, nu-si face datoria, el are puterea sa il trimita in afara terenului de joc. Acest lucru putea sa il faca si el. In momentul in care a vazut ca acest Coltescu a avut un limbaj neadecvat, trebuia sa il trimita in tribuna si eu spun ca meciul continua. In momentul in care iei la cunostinta ca jucatorii vin si iti spun pentru ce nu mai vor sa joace si tu constati ca acest lucru l-a produs un colaborator al tau, atunci ii spui sa mearga afara. Si eu spun ca in momentul acela, jucatorii nu mai aveau niciun motiv sa iasa de pe teren.

Meciurile au fost si fara arbitri de rezerva de-a lungul timpului.

Asta este marea greseala a lui Hategan dupa parerea mea", a spus Ion Craciunescu, la Digi Sport.